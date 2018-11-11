نوال الزغبي في ضيافة «حكايتي مع الزمان» الليلة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

جمهور تلفزيون دبي، على موعد مساء اليوم مع سابع حلقات الموسم الجديد من برنامج «حكايتي مع الزمان» على شاشة تلفزيون دبي، بعد موجز أخبار 10:00 بتوقيت الإمارات.

وتستضيف الإعلامية ريما كركي، مقدمة الموسم الجديد، النجمة اللبنانية نوال الزغبي، التي اختارت «مارسيل» الشقيق الأقرب إلى قلبها، ومدير أعمالها الذي تثق به، حيث يتشاركان قصص الطفولة وذكريات السنين السابقة، بحس كوميدي، يقترب من الضحك، مع تقدمهما في العمر، حيث يتقبل مارسيل عملية التقدم في العمر، فيبدي رضاه عن النتائج، على عكس نوال، التي أبدت، كحال معظم النجوم، شعوراً بالرفض لتقدمها بالعمر وظهور علامات الكبر على مظهرها الخارجي، وصولاً إلى المرحلة 3 في 80 من العمر، لتبقى المغنية والأيقونة التي يعرفها الناس، وتعترف أنها ستعتني بنفسها دائماً، وتلجأ إلى عمليات التجميل لمحاربة علامات التقدم بالسن.

رسائل مؤثرة

وفي نهاية الحلقة، يكتب الضيفان رسائل مؤثرة، فيختار مارسيل الكتابة لابنتيه، بينما تغتنم نوال الفرصة، لتشكر معجبيها لتشجيعهم المستمر ودعمهم اللا متناهي، الذي أوصلها إلى هذا القدر من النجومية.

وسيتابع الجمهور في حلقات الموسم الجديد على شاشة تلفزيون دبي، مراحل تقدم الضيوف، بداية من لحظة اشتراكهم في البرنامج، وبعد 20 عاماً، وصولاً إلى 40 عاماً، لمعرفة ردود أفعالهم، وبماذا سيشعرون عند التعرف إلى نسختهم الأكبر سناً، في الوقت الذي يجيب الضيفان في كل حلقة عن مجموع الأسئلة التي تتسم بالعفوية، وتدفعهم للحوار العفوي، بطريقة تحرك مشاعر الجميع، على اعتبار أن هذا التحول الخارجي والتقدم في العمر، يمس قلوب النجوم والضيوف والمعجبين على حد سواء، وذلك في إطار حرص تلفزيون دبي، على تقديم برامج فنية منوعة، ترتقي بذائقة المشاهد العربي.