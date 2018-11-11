وزير الثقافة الفرنسي يفتتح معرض «طرق الجزيرة العربية» باللوفر أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

افتتح وزير الثقافة الفرنسي، فرانك رييستير مساء أمس الأول في أبوظبي، المعرض المؤقت الجديد بمتحف «اللوفر أبوظبي» «طرق الجزيرة العربية.. روائع آثار المملكة العربية السعودية»، وذلك بمناسبة مرور عام على افتتاح اللوفر أبوظبي في 9 نوفمبر 2017، والذي شكل لحظة فارقة في تاريخ المنطقة والشرق الأوسط في التلاقي الحضاري عالمياً.

وأكد وزير الثقافة الفرنسي - الذي زار كذلك معرض «من وحي اليابان» المقام في المتحف - أن «اللوفر أبوظبي» شكل نقلة نوعية في تلاقي الحضارات وصعود الإمارات إلى صدارة المشهد الثقافي والحضاري عالمياً.

مثال

وقال إن متحف اللوفر الكائن في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات يعد أول تجربة في التبادل الثقافي والفني بين دولتين في العالم وبشكل غير مسبوق، لافتاً إلى أن الإمارات تعتبر مثالاً عالمياً في التعايش والتسامح واحترام الأديان والحقوق والحريات والانفتاح على الحضارات.

ويعد «اللوفر أبوظبي» أول مشروع ثقافي حضاري بين دولتين في العالم، ويعزز العلاقات الإماراتية الفرنسية في مختلف المجالات، ويُمهّد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، بما يحقق رسالتهما المشتركة في دعم السلام والتعايش والاستقرار في المنطقة والعالم.