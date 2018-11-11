«البريد الفلسطيني» ضيف شرف «الشارقة للطوابع»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

يحل «البريد الفلسطيني» ضيف شرف على معرض الشارقة للطوابع البريدية 2018، الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع في مركز «ميغا مول» بالإمارة خلال الفترة الممتدة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركةٍ هي الأولى من نوعها ستتيح للهواة التعرف على أبرز المحطات المرتبطة بتاريخ البريد في فلسطين، واقتناء مجموعات من الطوابع البريدية الحديثة.

وللمرة الأولى يشارك في المعرض نخبة من المحكمين الدوليين والمنسقين من أندونيسيا وسنغافورة، الذين سوف يقومون بتقديم المحاضرات، إلى جانب عرض عدد من الطوابع المهمة، ذات القيمة التاريخية والمادية الكبيرة، التي صدرت في بلديهما خلال فترات زمنية مختلفة.

دعم

وأكد عبد الله خوري، رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، أن استضافة «البريد الفلسطيني» ضيف شرف الدورة 9 من معرض الشارقة للطوابع البريدية جاءت في إطار دعم الجمعية للأشقاء في فلسطين، ولتمكينهم من التواصل مع جمهور أكبر من الهواة والمختصين وتسهيل حصولهم على الطوابع الفلسطينية التي تندرج ضمن الإصدارات المحدودة الانتشار بسبب صعوبة الأوضاع في فلسطين. ويشارك في معرض هذا العام، تجار طوابع وعملات وعارضون من 17 دولة، تتضمن مشاركاتهم 46 موضوعاً مختلفاً موزعة على 120 منصة عرض، وسيشهد المعرض مزاداً على العديد من الطوابع البريدية النادرة، من المتوقع أن يستقطب عدداً من كبار الهواة في المنطقة، إضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى، التي تتوجه إلى الهواة والجمهور العادي على حد سواء.

جذب

وأعرب محمد سرور، مدير التسويق في مركز «ميغا مول» عن ثقته بأن استضافة 3 بلدان جديدة في معرض الشارقة للطوابع البريدية سيساهم في جذب أعداد أكبر من الزوار إلى المعرض، وخصوصاً من جاليات هذه الدول، إضافة إلى هواة جمع الطوابع الذين يرغبون في الحصول على إصدارات جديدة منها، مؤكداً أن إدارة المركز ستوفر جميع التسهيلات اللازمة للمشاركين والزوار.