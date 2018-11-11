«بينالي فكرة للتصميم» مثال للصناعات الثقافية والإبداعية

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، مساء أمس الأول، بينالي «فكرة للتصميم الغرافيكي» في الشارقة الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعرض أنماطاً مختلفة من التصميم على مدار 21 يوماً. ويجمع المعرض، الذي تنظمه منصة «فكرة»، مئات المبدعين والمصممين والمؤسسات والقادة من أكثر من 20 دولة في واحدة من أهم الفعاليات الإبداعية في الدولة، ويعمل على دعم المشهد الثقافي الفني «الجرافيكي» في الإمارات.

نخبة

وأعربت الكعبي عن سعادتها بالشراكة الاستراتيجية مع البينالي، الذي يجمع نخبة من المصممين والمبدعين للدخول في حوار بنّاء يستشرف مستقبل التصميم الجرافيكي، ويشجع على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في ظل عالم سريع التغيّر يتطلب ابتكار إبداعات جديدة وتطويراً مستداماً لمهارات المبدعين والمهنيين، بما يعزز من تنافسية هذه الصناعة ويدفع باتجاه نموها وازدهارها.

وأكدت أن «بينالي فكرة للتصميم الغرافيكي» يعد مثالاً رائعاً على الصناعات الثقافية والإبداعية التي تدعمها الوزارة بهدف المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة عبر تشجيع الشباب على ريادة الأعمال الإبداعية.

دور

من جانبه، قال سالم القاسمي مؤسس فكرة للتصميم: «إن معرض بينالي الأول للتصميم يقدم لمحة عن المشهد الفني للتصميم الجرافيكي، ويناقش دور مصمم «الغرافيك» من خلال تنظيم معارض وورش عمل، ويوفر بينالي فكرة للتصميم مجموعة واسعة من الأفكار في مجال التصميم «الغرافيكي»، ويساعد هذا الحدث المصممين على فهم التصميم «الغرافيكي» بشكل أفضل ليكون للمنطقة دور في الخطاب المتعلق بممارسات التصميم «الغرافيكي» في جميع أنحاء العالم، ونقل أفكارنا وثقافتنا وسردنا إلى ذلك الخطاب المعاصر».

ويقام المعرض في مبنى يعود تاريخه إلى السبعينيات، حيث تم تكليف مهندسين معماريين من (T.ZED) بإعادة تصميمه ليكون مقراً للمعرض الذي يمثل نقطة انطلاق لاستمرار الحوار، والبحث في مجال التصميم «الغرافيكي» محلياً وإقليمياً ودولياً.