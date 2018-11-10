وفاة الإذاعية المصرية نادية صالح

المصدر: وكالات

غيب الموت الإعلامية المصرية نادية صالح، أحد أشهر الأصوات الإذاعية في مصر عن عمر ناهز 78 بعد صراع طويل مع المرض.

واشتهرت صالح بعدد من البرامج الإذاعية، ومنها "صباح الخير" و"يوميات امرأة عصرية" و"وطني حبيبي" و"أسماء وشخصيات"، حيث استضافت عبرهم عدداً من نجوم المجتمع، أبرزهم عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب ونجيب محفوظ.

يذكر أن الإعلامية الراحلة ولدت عام 1940 و تخرجت من كلية التجارة جامعة القاهرة، ولكنها سرعان ما التحقت بكلية الإعلام بالجامعة ذاتها في حقبة الستينات،وحصلت على دبلوم الإعلام . ثم التحقت بالإذاعة المصرية في وظيفة مذيعة بإذاعة البرنامج العام.