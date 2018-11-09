شان في ضيافة «دو»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استضافت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع «Viu»، لقاءً حصرياً لخمسة من عملائها المحظوظين مع المغني الهندي شان، الذي يعد أحد أشهر النجوم على الساحة الفنية في الهند، في مكتبها الرئيس بمدينة دبي للإعلام. وتم اختيار العملاء الخمسة للقاء شان ممن اشتركوا في خدمة «Viu» لمحتوى الفيديو الممتاز حسب الطلب (VOD) الذي توفره «دو».

فرصة

وأتاحت «دو» هذه الفرصة الحصرية لعملائها الخمسة قبل الحفل المباشر الذي سيحييه شان يوم 9 الجاري مع النجم كريشنا كومار كوناث المعروف بـ«KK»، الذي تستضيفه «Viu»، في إطار سلسلتها المميزة من عروض بوليوود، كما استمتع موظفو «دو» بلقاء النجم الهندي، والتقطوا معه بعض الصور التذكارية.