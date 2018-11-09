«لا مير» تحتفل بالذكرى الأولى لانطلاقتها

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تحتفل «لا مير»، الوجهة الشاطئية العالمية من «مِراس»، بالذكرى السنوية الأولى لانطلاقتها، بإضافات مذهلة إلى تشكيلة عروضها الرائعة. وحظيت «لا مير» بإقبال كبير من المقيمين والزوار في دبي خلال عامها الأوّل، بفضل مزيجها العصري والفريد من المطاعم والمتاجر، ومرافق التسلية والترفيه.

ومن المواقع الجديدة المرتقبة في «لا مير»، فندق «روف لا مير»، الذي يتضمن 366 غرفة، والمقرر افتتاحه في عام 2020، ليقدم تجارب فريدة لضيوفه الساعين إلى الاستجمام أو العمل على حد سواء.

ويتميز الفندق بناديه الرياضي العصري، وردهته الخارجية، وغير ذلك من المرافق الحديثة في منطقة «لا مير ساوث».

تنوع

وتحتضن «لا مير» أيضاً مشروع «بورت دو لا مير» السكني الجديد، والمستوحى من أجواء البحر المتوسط. وسيضم هذا المشروع الحصري للتملك الحر شققاً سكنية ذات مزايا وعناصر جمالية لا مثيل لها، ومرسى يتضمن 192 رصيفاً لليخوت الفارهة.

وتتميز تصاميم الواجهة المائية في «بورت دو لا مير» بألوانها الهادئة وخامات الحجر الأبيض، مع تشكيلة عصرية من المتاجر والمطاعم الراقية المنتشرة في ساحات الوجهة النابضة بالحركة والحياة، إلى جانب فندقين من فئة أربع وخمس نجوم مع شاطئ خاص.

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وتضم «لا كوت» أول منطقة في هذا المجمع العصري، مجموعة حصرية من 5 مبان منخفضة الارتفاع تشمل نحو 400 شقة فخمة وبنتهاوس بطابقين، ويتوقع اكتمالها في الربع الأخير من عام 2020.

وخلال شهر نوفمبر، تفتتح في «لا مير» صالات «روكسي سينما» الشهيرة بخدماتها المتميزة والمقاعد الفخمة لقاعاتها البلاتينية والذهبية، وكانت في وقت سابق من العام الحالي، شهدت «لا مير» افتتاح منتزه «لاجونا ووتر بارك» المائي أمام الجمهور، لتثري معها الأجواء العصرية المريحة، بتشكيلاته الفنية الفولاذية وطابعه الصناعي، مع خيارات إضافية من المطاعم ومحلات التسوق.

ويعتبر «لاجونا ووتر بارك»، الذي يضم 5 منزلقات مائية ومنطقتي لعب للأطفال، إضافة إلى «ويف أوز 180 فلو رايدر»، أحد 3 من نوعه في العالم وأول تجربة لركوب الأمواج في المنطقة.

وبمحاذاة الشاطئ تماماً، تقع «هوا هوا»، وهي ساحة اللعب المنفوخة بالهواء، الوحيدة في دبي، والتي تضم قبتين على شكل كثبان رملية تضم سبع قمم بتصميمات وارتفاعات مختلفة، ويحظى الموقع بإقبال واسع من الصغار والكبار على حد سواء.

تمتد وجهة «لا مير» على طول 2.5 كيلو متر من الشواطئ الرملية الساحرة، وتقدم لضيوفها تجارب لا تضاهى، وتلبي احتياجات المقيمين والزائرين، وتمنح محبي المغامرات الشاطئية فرصة الاستمتاع بالتجديف والتزلج المائي، باستخدام تجهيزات وقوارب الرياضات البحرية، بما في ذلك الدراجات المائية المتاحة للاستئجار في الأكشاك المخصصة بجانب الشاطئ.

ولأولئك الذين يتطلعون إلى قضاء أوقات ممتعة بالاسترخاء على شاطئ البحر، تتوفر مقاعد الحمامات الشمسية، والمظلات الشاطئية والغرف النهارية الخاصة على بُعد خطوات فقط من مياه البحر الصافية.