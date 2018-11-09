«الثقافة» تدعم أوركسترا بحر البلطيق تحفيزاً للطاقات الإماراتية الشابة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، عن دعمها أوركسترا بحر البلطيق الفلهارمونية في جولة العروض المائية الفنية، التي تجمع بين الموسيقى والتشكيل وفنون الإضاءة والصوتيات، بمشاركة أكثر من 76 موسيقياً من عشر دول من دول بحر البلطيق، بينها روسيا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، ألمانيا، بولندا، فنلندا، الدنمارك، في زيارتها الأولى إلى الإمارات، وللمرة الأولى خارج أوروبا، في إطار الجولات العالمية المستمرة منذ عشر سنوات، في تعاونٍ بنّاء مع الوزارة، يستهدف إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الثقافية مع الإمارات، ويستلهم البيئة البحرية والمائية، كقاسم ثقافي مشترك بين البلدين.

وتتضمن جولة العروض المائية الفنية بدعم شركة «OMV»، و«Nord Stream 2»، وبالشراكة مع «Sun Beam» للإنتاج ومهرجان يوسيدوم الموسيقي، أداءً موسيقياً استثنائياً لمقطوعات دافيد روزنبلات، جورج فريدريك هاندل، شارلز كولمان، وفيليب غلاس، بمشاركة قائد الأوركسترا الأستوني المبدع كريستيان يارفي، مشتملةً على محطتين إماراتيتين، حيث يقام حفل غناء وعزف منفرد، يجمع بين عازف الكمان ميخائيل سيمونيان، والفنان الإماراتي جاسم عبد الله، في قصر الإمارات بأبوظبي، يوم 11 نوفمبر، متضمناً العروض المائية الفنية، وغناء «سيدي يا سيد ساداتي»، وحفل ثانٍ في أوبرا دبي يوم 14 نوفمبر.

وقد وقعت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، مذكرة رعاية وتعاون مع مؤسسة بحر البلطيق لتعليم الموسيقى، بهدف تطوير الطاقات الإبداعية الإماراتية في مجال الموسيقى، وإشراك المواهب الوطنية في فعاليات الغناء، والعزف الأوركسترالي، التي تقيمها المؤسسة داخل الدولة.