اختفاء نجم من سماء الإمارات لمدة 6 ثوان فجر اليوم

المصدر: وام

نجح فريق من مركز الفلك الدولي اليوم فى رصد وتصوير ظاهرة فلكية نادرة شوهدت من مناطق في دولة الإمارات تتمثل باختفاء نجم لمدة 6 ثوان وذلك بسبب بمرور كويكب اسمه "بريتوريا" أمام أحد نجوم مجموعة نجمية اسمها "آلة السدس".

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي إنه لا يمكن رصد الظاهرة إلا من مناطق معينة وهي عبارة عن شريط ضيق لا يتجاوز عرضه 160 كيلومتر كان يعبر شمال إمارة رأس الخيمة وبعد دراسة مسار الاحتجاب وجد الفريق أن أنسب مكان لرصد الظاهرة يقع شمال مدينة رأس الخيمة وسبب اختيار هذا المكان أنه يقع قريبا جدا من منتصف مسار الاحتجاب.

وتعتبر الاحتجابات الفلكية من الظواهر الفلكية التي تقدم معلومات قيمة للعلماء فمن خلالها تمت العديد من الاكتشافات.