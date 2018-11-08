«درة الأزمان».. ملحمة فنية تتغنى بحب الوطن

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يحتضن مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، يوم الأربعاء الـ21 من نوفمبر الجاري، النسخة الثانية من الملحمة الفنية والوطنية «درة الأزمان»، التي تنظم بمناسبة احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني 47 الذي يتزامن مع مئوية المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويحيي الحفل الغنائي الوطني نخبة من الفنانين المبدعين الذين سيتغنون بحب الوطن عبر 6 لوحات غنائية، صاغها شعراً معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، التي عكست صنعتها الأدبية والجمالية على مفاهيم الوطن والقيادة.

ويحرص منظمو الحفل الغنائي الوطني على التجديد من خلال عزف حي للسلام الوطني لدولة الإمارات، فيما ستصدح الفنانة جاهدة وهبة بصوتها الشجي بقصائد وطنية صيغت بحس مرهف وانتماء للوطن وولاء للقيادة الرشيدة، يرافقها الفنان السعودي المتميز أكرم مطر و3 فنانين إماراتيين.

من جانبه، قال المهندس محمد المنصوري المتحدث الرسمي لـ«درة الأزمان»: جميع المواطنين والمقيمين والزوار مدعوون للانضمام لنا في احتفالنا الوطني الذي سيلهب الحماس بقصائد بحجم وطن يؤديها نخبة من الفنانين المتميزين الذين يحملون في جعبتهم الكثير من الإبداع والصوت الشجي المرهف بحب الوطن.