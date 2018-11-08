احتفالات «ديوالي» في «باي أفينيو» غداً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنطلق في «باي أفينيو» وجهة التسوّق من شركة دبي للتجزئة، غداً الجمعة، احتفالات مهرجان الأضواء «ديوالي»، مع مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة المخصصة للصغار والعائلات. ويعد مهرجان «ديوالي» الهندي احتفالية تقليدية ترمز لانتصار الخير على الشر.

وبهذه المناسبة، تستقبل زوار «باي أفينيو» مضيفات يرتدين زي الساري الهندي التقليدي، ويدعنهم لمتابعة مجموعة من العروض الترفيهية المتميزة، والتي تشمل رقصات «دانديا» التراثية، و«بانجرا دول» التي تقام على منصة مركزية تحيط بها الجلسات التقليدية.

كما ستتاح الفرصة أمام زوار «باي أفينيو» للمشاركة في سلسلة من ورش الحرف اليدوية الأصيلة، ومنها فنون «رانجولي» الشهيرة باستخدام المساحيق الملونة، والمكونات الفنية لابتكار تصميمات إبداعية نابضة مشرقة، كما يمكنهم تعلم صناعة مصابيح «ديا» الطينية، أو المصابيح الزيتية والفوانيس الورقية، تحت إشراف فنانين موهوبين. وسيقضي الزائرون الصغار أوقاتهم مستغرقين بأنشطتهم الممتعة في منطقة ألعاب الكرنفال الصاخبة، وعروض السحر والدمى على مدار الساعة، إلى جانب المشاركة في صناعة أطباق «رانجولي» والفوانيس الورقية التقليدية.

وتمثل احتفالات ديوالي التي تنظمها «باي أفينيو» انعكاساً لروح المحبة والتعايش المشترك، التي تحرص دولة الإمارات على تعزيزها بين كافة الجنسيات والثقافات المختلفة التي تشكل مجتمع الإمارات.