«مهرجان الحرف التقليدية» يتألق باحتفالات تراثية وموسيقية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، يواصل مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الخامس، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فعالياته في سوق القطارة، إضافة إلى معرض الألعاب الشعبية الإماراتية وبرنامج السويعية ومعرض القبو الأثري. وشهدت أول أيام فعاليات العين، ومهرجان الحرف والصناعات التقليدية الخامس الذي يستمر حتى 17 من الشهر الجاري إقبالاً جماهيرياً، حيث بلغ عدد الزوار أكثر من 30 ألف زائرٍ حتى أمس، ويشارك فيه أصحاب الحرف اليدوية والصناعات التقليدية من مختلف أنحاء الإمارات لاستعراض منتجاتهم.

وتحيي الفنانة الإماراتية أريام حفلها الموسيقي في سوق القطارة التراثي بمنطقة العين ضمن أمسيات «ذاكرة الأغنية الإماراتية»، اليوم، في تمام الساعة 8 مساءً، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويقام الحفل على هامش مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، احتفاءً بتراث الأغنية الشعبية والأهازيج التراثية الإماراتية.