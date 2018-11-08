الهيئة الدولية للمسرح تشارك في مؤتمر باكو

المصدر: الفجيرة - البيان

شاركت الهيئة الدولية للمسرح، أخيراً، في فعاليات مؤتمر باكو المسرحي الدولي الخامس، الذي نظمته وزارة الثقافة وأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية والاتحاد الأذربيجاني لرجالات المسرح، لمدة يومين، في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور المهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح ITI يونسكو، ووزير الثقافة الأذربيجاني أبو الفاس قراييف، وبمشاركة أكثر من 150 مسرحياً من 45 دولة.

وعقد محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، على هامش المؤتمر، اجتماعاً مع وزير الثقافة الأذربيجاني، للتباحث حول العديد من الأنشطة الثقافية والمسرحية، وسبل التنسيق بين الجانبين. وأكد رئيس الهيئة الدولية للمسرح أهمية الجهود التي تبذلها أذربيجان في استضافة الفعاليات الثقافية والفنية الإقليمية والدولية، عبر مؤتمر باكو الذي يسهم بدور فاعل في نشر ثقافة المسرح المتنوع.

ولفت الأفخم إلى أن مؤتمر باكو المسرحي، شهد حضوراً عربياً لافتاً، تمثل بعدد المشاركات النوعية في هذه الدورة من المؤتمر، حيث تشاركت كل من الإمارات والسعودية والبحرين وعمان ومصر واليمن والكويت ولبنان وسوريا والجزائر والمغرب وتونس، ممثلة بعدد من مسرحييها والقائمين على العمل المسرحي فيها.

يُذكر أنه قدم في المؤتمر 25 ورقة بحثية، من روسيا وجورجيا والمكسيك وكندا والهند وبيلاروسيا وكازاخستان واليونان وتركيا والنرويج واليابان، إضافة إلى أذربيجان وعدد من الدول العربية المشاركة.