«عالم القصص» تروي الأدب العالمي من «القصباء»

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم مسرح القصباء في الشارقة، مسرحيات «عالم القصص» المخصصة للأطفال، خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر الجاري حتى ديسمبر العام القادم.

وتندرج هذه الفعالية، ضمن توجُّه الإمارة نحو إغناء البيئة الثقافية بين فئات المجتمع كافةً، وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة الريادية في الثقافة والمعرفة، خاصة بعد أن استحقت لقب «عاصمة عالمية للكتاب 2019».

وتجمع مسرحيات «عالم القصص»، 13 مسرحية استعراضية تحمل في طياتها مجموعة من الرسائل التحفيزية الهادفة لتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، ونشر معاني الحب والسلام.

وتتضمن قائمة المسرحيات، مسرحية «بيتر بان»، ومسرحية «الجميلة النائمة»، ومسرحية «بينوكيو»، ومسرحية «بياض الثلج والأقزام السبعة»، ومسرحية «بوكاهانتس»، ومسرحية «علاء الدين»، ومسرحية «آريل»، ومسرحية «السندباد»، ومسرحية «هرقل»، ومسرحية «علي بابا والأربعون لصاً».. وغيرها.

وقالت خلود الجنيبي مديرة القصباء: يأتي تنظيمنا لمسرحيات عالم القصص، كجزء من شراكتنا بالاحتفال بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019، فالكتاب والمسرح، من أهم عوامل بناء الهوية الثقافية للأمم، التي نسعى في القصباء إلى ترسيخها وتنميتها، كوننا نشكِّل إحدى أبرز الوجهات التي تجمع بين الثقافة والترفيه والتفاعل الاجتماعي في إمارة الشارقة.