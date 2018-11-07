لوحات شهيرة بفن الكروشيه بمعرض صيني

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

وضع معرض فني صارخ أقيم في الصين، حركة جديدة على الأعمال الفنية الكلاسيكية، عن طريق إعادة إنشاء هذه القطع الشهيرة على شكل فن الكروشيه.

ووفقاً لموقع "بريت بارت" فإن هذا المعرض المقام في شنغهاي يتميز بأعمال تحاكي لوحات فنية شهيرة، بما في ذلك لوحة "ليلة النجوم" للرسام فينسنت فان جوخ، التي تم إعادة إنشائها وعرضها من قبل فناني الكروشيه.

الجدير بالذكر أن فن حياكة الكروشيه يتضمن استخدام حلقات متشابكة من خيوط الغزل أو الخيوط العادية أو مواد أخرى لإنشاء نسيج قماشي.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 11 نوفمبر.