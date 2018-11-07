فيديو .. إصرار دب صغير يثير الإعجاب

المصدر: البيان الالكتروني

أظهر مقطع فيديو لدب صغير مدى الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها ما أثار الإعجاب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث حاول الوصول إلى أمه على منحدر ثلجي في إحدى المناطق بروسيا.

فقد أظهر الفيديو الذي التقط في إحدى مناطق روسيا، أنثى الدب مع "الدب الصغير" وهما يحاولان تسلق المنحدر الذي يغطيه الثلج.

وبينما نجحت الأم في الوصول إلى أعلى المنحدر، شوهد الدب الصغير وهو يقترب غير مرة من أعلى المنحدر قبل أن "يسقط " إلى الأسفل.

لكنه في نهاية الأمر بعد إصرار وعزيمة نجح في تحقيق هدفه.