«تحدي 6 دقائق» تؤكد أن القراءة رحلة بحث معرفية لا تتوقف

المصدر: الشارقة - وام

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، استطاع أن يجعل الإمارة عاصمة للثقافة والفكر من خلال المبادرات والمشاريع الثقافية التي تقام داخل الشارقة وخارجها، ما أهلها لنيل العديد من الألقاب وصولاً للقب «العاصمة العالمية للكتاب 2019».

وبينت خلال ندوة «تحدي 6 دقائق» التي نظمتها جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة في قصر الثقافة بالشارقة، أمس،أن القراءة رحلة معرفية لا تنتهي.وتأتي هذه الندوة في إطار الشراكة والتعاون بين الجمعية ومؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية.