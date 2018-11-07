صلاة الفجر تُنجيه من موت محقق

المصدر: البيان الالكتروني

لم يكن يعلم المواطن السعودي "محمد" أن ذهابه لصلاة الفجر في المسجد ستكون سبباً في إنقاذه من الموت المحقق تحت وطأة صخرة هدمت جدار منزله واستقرت على فراش نومه.

وفي التفاصيل التي يرويها المواطن بحسب صحيفة سبق، أنه استيقظ من نومه كعادته وذهب للمسجد لأداء صلاة الفجر مع الجماعة، وبعد عودته للمنزل ودخوله لغرفة نومه تفاجأ بصخرة كبيرة تستقر على فراشه مصحوبة بحطام البلك الأحمر، بعد أن سقطت تلك الصخرة من الجبل الذي يقع خلف منزله وكسرت جدار الغرفة لتستقر في داخلها تاركة فجوة كبيرة في الجدار.



المواطن الذي يعيش مع والدته في حي النوارية بمكة المكرمة، أكد أنها سمعت صوتاً قوياً واعتقدت أنه صوت إحدى المعدات التي تعمل في إنشاء بعض العمائر السكنية، ولم تكن تعلم أنها صخرة، إلا بعد أن شاهدتها في غرفة ابنها بعد عودته من المسجد.