بالفيديو.. بطلة تحدي القراءة تكشف سر بكائها

المصدر: البيان الالكتروني

عبّرت الطفلة المغربية مريم أمجون عن فرحتها بفوزها بلقب بطل "تحدي القراءة العربي"، مؤكدة انها مثلت بلدها خير تمثيل، وكشفت أمجون سر دموعها يوم التتويج، حيث قالت بكيت لأنني فرحة ومسرورة فكيف لي ألا أبكي تعبيراً عن فرحي فالحمد لله أنني شرفت بلادي.

وقالت خلال لقاء لها مع العربية إنها كانت تثق بنفسها لأنها واثقة من خطواتها وقدراتها، أعترف انني لست أقوى من المشاركين ولا أقل منهم بل انني أختلف في شيء واحد، "هو العربية" الفصحى وكيف ننطقها.

أمجون التي خطفت الأضواء مع تتويجها بالمرتبة الأولى من بين أكثر من 10 ملايين مشارك من أكثر من 14 دولة عربية وعشرات الدول الأجنبية من عرب المهجر الذين خاضوا غمار السباق الأكبر من نوعه على مدى شهور ماضية، عللت ثقتها بالفوز على الرغم انها طفلة في التاسعة من العمر بقراءة حوالي 200 كتاب في وقت قياسي من بداية العام الجاري، إلا أنها شاركت بـ60 فقط وذلك ان الكتب كانت معقدة فخافت أن تكون صعبة عليها.