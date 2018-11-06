«لاسكالا باليه ستارز» في قصر الإمارات الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، يستضيف مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، عرضاً فنياً متميزاً تقدمه فرقة «لاسكالا أكاديمي باليه ستارز» على خشبة مسرح قصر الإمارات يوم الجمعة 9 نوفمبر المقبل.

وتعد «أكاديمية مسرح لاسكالا» واحدة من أشهر المؤسسات التعليمية المرموقة عالمياً في مجال التدريب الاحترافي على كل مجالات فنون الأداء. وتضم فرقة «لاسكالا أكاديمي باليه ستارز» التي تندرج ضمن إطار مسرح «لاسكالا» بمدينة ميلانو الإيطالية، 165 فناناً.

تأسست الفرقة في عام 1813 على يد بينيديتو ريتشي، وتعد واحدة من أعرق وأشهر فرق الباليه على مستوى العالم.

وخلال عرضها الأول في الإمارات، ستقدم فرقة «لاسكالا أكاديمي باليه ستارز» عرضاً رومنسياً يشمل مقتطفات من «باليه لابيادير» الذي يروي قصة حب بين الراقصة «نيكيا» والمحارب «سولور». وتماشياً مع موضوع مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية لهذا الموسم، سيصطحب برنامج الأمسية الموسيقية الجمهور في رحلة متميزة عبر حركات الرقص الرشيقة والمفعمة بالأحاسيس تحت عنوان «لغة الحب».

وبالمناسبة، قال الدكتور رونالد بيرلويتز، مدير البرامج الموسيقية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تسرنا استضافة فرقة «لاسكالا أكاديمي باليه ستارز»، التي تسجل حضورها الأول في الإمارات، ولا شك أنها ستلامس عقول وقلوب الجمهور من خلال أدائها الرائع. وبفضل الباقة المتنوعة من العروض والحفلات التي يقدمها، يشكل موسم «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» إحدى الفعاليات المتميزة التي لا يمكن تفويتها».