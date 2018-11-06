أول حديقة ترفيهية للكلاب برأس الخيمة 15 الجاري

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف عبدالله موسى البلوشي، المسؤول الإداري لمركز رأس الخيمة للعناية بالحيوانات في منطقة الجزيرة الحمراء، عن افتتاح أول حديقة ترفيهية متكاملة للكلاب في 15 من الشهر الجاري، على أن يتم الافتتاح الرسمي في شهر ديسمبر المقبل، وتضم الحديقة حوضاً للسباحة وكافيتريا واستراحة لملاك الكلاب التي تخضع لدورات التدريب، إضافة للبرامج الخاصة بالملاك بكيفية العناية ورعاية حيواناتهم.

وأشار البلوشي إلى أن الحديقة تم تصميمها وفق أعلى المواصفات ضمن استراتيجية المركز لتوفير متطلبات أصحاب الحيوانات الأليفة، حيث يضم المركز أول فندق من نوعه بخدمة 5 نجوم للكلاب والقطط.

واستضافتها في حال سفر أصحابها أو انشغالهم بأوقات الدوام، إضافة لمتجر بيع المنتجات الغذائية والإكسسوارات والأدوية العلاجية، مع توفير خدمة التوصيل المجاني لتلك المشتريات، إلى جانب الطبيب البيطري وعيادة العمليات الجراحية والتجميلية وصالون الحلاقة وغيرها من الخدمات التي لا تقتصر على عملاء المركز فقط.

وأضاف البلوشي: تضم الحديقة الجديدة والأولى من نوعها التي أقيمت على مساحة 7 آلاف متر مربع، مضماراً رياضياً لترييض الكلاب مع تخصيص مدرب لتنفيذ برامج التدريب، إضافة لافتتاح أول حوض سباحة للكلاب مع تقسيمها خلال الحصص التدريبية بحسب النوع والحجم، كما تم افتتاح ركن العائلات لملاك الحيوانات، الذي يضم كافيتريا واستراحة لمتابعة تدريبات الكلاب، والمضمار الرياضي بطول الحديقة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع.