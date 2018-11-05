خاصية تتيح ممارسة لعبة «بوكيمون غو» من دون تشغيل التطبيق

المصدر: طوكيو- د ب أ

أضافت الشركة المطورة للعبة الهواتف الذكية الشهيرة «بوكيمون غو» خاصية جديدة، تتيح للمستخدم ممارسة اللعبة من دون الحاجة إلى تشغيل التطبيق الخاص بها، لتوفير استهلاك طاقة بطارية الهاتف الذكي.

تتيح خاصية «أدفانشر سينك» أو «تزامن المغامرة» للمستخدم ربط اللعبة بتطبيق «أبل هيلث كيت» للهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل «آي.أو.إس» أو بتطبيق «غوغل فيت» للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد». ويتيح هذا الربط للمستخدم تجميع نقاط الحركة التي يكسبها أثناء ممارسة لعبة «بوكيمون غو» من دون الحاجة إلى تشغيل تطبيق اللعبة أو حتى استخدام وحدة «بلس» المرفقة مع اللعبة.

وبحسب ما نقله موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن شركة «نيانتك» المطورة للعبة، فإنه سيكون على المستخدم تفعيل الخاصية، وتحديد كم البيانات التي سيسمح بحصول تطبيقي «أبل» أو «غوغل» عليها مقابل استخدامهما أثناء ممارسة اللعبة، وقال «بول فرانسيوز» كبير مهندسي البرمجة في شركة «نيانتك»: إن خاصية «أدفانشر سينك مصممة للاستخدام اليومي، واستخدام أقل قدر ممكن من طاقة البطارية، وتقدم إخطارات مفيدة عندما يصل اللاعب إلى المستوى المطلوب من النقاط»، وقد بدأت الشركة بتوفير الخاصية للاعبين في المستويات الأعلى للعبة اعتباراً من الخميس المقبل على أن يتم توفيرها للاعبين في المستوى الخامس وما فوق في ما بعد.

يذكر أن اللعبة حققت قفزة جديدة في شعبيتها في الصيف الماضي، حيث بلغت قيمة مبيعاتها في سبتمبر الماضي نحو 85 مليون دولار .