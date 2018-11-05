حور القاسمي لـ «البيان » : تأسيس معرض متخصص بتقديم الكتب الفنية

المصدر: Ⅶ الشارقة - وفاء السويدي

تطلق مؤسسة الشارقة للفنون الدورة الافتتاحية من معرض «نقطة لقاء» للكتاب في 8 نوفمبر الجاري، وهو منصة مخصصة للكتب الفنية تسعى إلى تقديم ونشر وبيع وتوزيع مطبوعات الناشرين في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. ويستمر المعرض مدة ثلاثة أيام، ويقام في بيت الشامسي بمنطقة الفنون .

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون لـ «البيان» : نسعى من خلال إطلاق الدورة الأولى لمنصة نقطة لقاء للكتاب، إلى تأسيس معرض متخصص بتقديم وعرض الكتب الفنية، وقد عملنا على تخصيص قسم من المطبوعات التي تشرف على تقييمها مؤسسة الشارقة للفنون، إلى جانب قسم يتضمن المطبوعات والمنشورات التي تقدمها دور النشر المدعوة.

وأضافت: يأتي هذا المعرض ليتوج جهود المؤسسة منذ انطلاقها، إذ قامت بإصدار العديد من المطبوعات الفنية التخصصية في الفن باللغتين العربية والإنجليزية، ووثقت عدداً من التجارب الفنية المهمة.

وينقسم المعرض إلى عدة أقسام، تشمل القسم المقيّم بعنوان تحرير الكتب (إيديت) الذي يضم مجموعة من المؤسسات هي: شيمورانغا، تيريموتو، معرض كتب الفن الإفريقي، كوج، وصل، ومؤسسة الشارقة للفنون.

بينما يضم القسم المقيّم من قبل مؤسسة الشارقة للفنون مطبوعات صدرت عن: أشكال ألوان، رانكينغ ليف، سيميوتيكست، مطبوعات هاف ليتير، بوك ووركس، أومك، كيف ت، ساوث آسيا. آرت، 98 إيديشونز، فيستوج، منطق أوف ذا مانتيس، راستد راديشز، بيجز، مجلة مايجرانت، جبل عمّان ناشرون، مارغ، مطبوعات 3030، بانانافيش، لوكال، لارس مولر، مجلة الآداب، بنات، إيمان الغفلي، سارة الفرحان، زينب المشعت، خالد مزينة، مجلة وردة، أمينة مينيا، توليب هزبر، حصة العجماني، أيمن زيداني، شفا الحمادي، ناصر نصر الله، وأريج كعود وآخرين.

أما الجزء الخاص بالمطبوعات المستقلة فيشارك فيه كل من: كولت إيديشونز، مطبوعات بلافت، كف للكتاب، تريبل كانوبي، دار الساقي، تارا للكتاب، معرض بون آرت للكتاب. كما تشارك في المعرض عدة مؤسسات فنية وغاليريهات من الإمارات.