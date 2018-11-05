شاكيرا تدعو إلى الاستثمار في التعليم

المصدر: Ⅶ بارانكيا - كولومبيا - رويترز

قالت نجمة البوب شاكيرا أول من أمس خلال زيارة لبلدها كولومبيا إنه يتعين على بلادها الاستثمار بشكل أكبر في التعليم إذا كانت تريد تحقيق السلام، وأدلت شاكيرا بهذه التصريحات في ختام جولة غنائية لها وبعد وضع حجر الأساس لمدرستين ستقوم ببنائهما مؤسستها الخيرية، وحضرت شاكيرا احتفالين في قرطاجنة ومسقط رأسها بارانكيا في الموقعين اللذين ستقام فيهما المدرستان.

وقالت شاكيرا للصحفيين «حينما لا يحصل بعض الأطفال على نفس التعليم الذي يحصل عليه الآخرون الذين يعيشون في أوضاع أفضل لا يمكن أن نتكلم عن بلد يسوده السلام لا يمكن أن نتكلم عن بلد به مساواة لأن التعليم هو ما يجعلنا متساوين».

دعم

وحثت الحكومة على زيادة الإنفاق على التعليم وقالت إن دعم التعليم يجب ألا يأتي من المشاهير فقط. وأسست المغنية التي يبلغ عمرها 41 عاماً مؤسستها الخيرية عام 1997 عندما كان عمرها 18 عاماً فقط. واشتقت اسمها (بييز ديسكالثوس) من ثالث ألبوم لها الذي حقق أول نجاح لها على الصعيد الدولي والذي يعني «بير فيت» «الأقدام الحافية»، ولمؤسستها أربع مدارس بالفعل في قرطاجنة وبارانكيا وكيبدو وسواتشا.