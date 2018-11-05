برنامج متحفي متخصص لذوي التوحد

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف أول برنامج متحفي متخصص للأشخاص من ذوي التوحد، في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وذلك سعياً لجعل متاحف الشارقة متاحة لكافة فئات وشرائح المجتمع.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى توفير فرص لبيئات تعليمية في المتاحف أمام مراكز التربية الخاصة والأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد. وجاءت هذه المبادرة على إثر سلسلة من التعاونات المثمرة بين متاحف الشارقة ومركز الشارقة للتوحد التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. حيث عملت الهيئة على تطوير كوادرها البشرية من خلال إدراجهم في مجموعة من البرامج التدريبية التخصصية التي تعمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم للتعامل بالشكل الأمثل مع الفئة المستهدفة.

وكانت أولى نتائج استثمار الهيئة في كوادرها البشرية برنامج تخصصي لذوي التوحد في متحف الشارقة للآثار بعنوان «التنقيب»، يقام يوم 8 نوفمبر الجاري، يقوم على المبادئ الأساسية لبرنامج «تيتش»، ويركز على تحفيز التكامل الحسي لذوي التوحد. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير أساسيات التعليم المنظم الذي يهتم بتنظيم بيئات الطلاب، ووضع الأنشطة المناسبة لهم باستخدام التلميحات البصرية للتعامل مع تحدياتهم السلوكية بشكل فعّال.