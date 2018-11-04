شرطة أبوظبي تتسلم نسخة من «حلمك يا زايد»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تسلم اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي نسخة من كتاب «حلمك يا زايد» من المقدم جاسم محمد الخزرجي، مدير إدارة المراقبة وجمع المعلومات بمديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي «مؤلف الكتاب»، بحضور العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة. واستمع الرميثي من الخزرجي إلى فكرة عامة عن الكتاب الذي يأتي بمناسبة «عام زايد 2018»، وتنفيذاً لأعمال مبادرة «إقرأ عن زايد»، ضمن مبادرات عام زايد في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي.

وأوضح الخزرجي أن الكتاب تضمن مجموعة من المحاور الرئيسة التي تبرز محطات وحلم وحياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وركائزه في بناء الإمارات، وتحويل الاتحاد إلى واقع وبناء ركائز الإمارات، وفي استهلال الكتاب وبلون ماء الذهب طرق الكاتب إلى مجموعة من أقوال الراحل الكبير، كما تناول الكتاب محطات مهمة في مسيرة القائد المؤسس، حيث نذر خلالها نفسه وكرّس كل جهده وعمل بتفانٍ وإخلاص لخدمة وطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، في مسيرة سطّرها التاريخ بأحرف من نور على مدى نحو 66 عاماً متواصلة من العطاء في العمل الوطني والقومي، كما تطرق إلى إنجازاته الشاملة في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والاقتصاد وغيرها.

جهود

وأشاد قائد عام شرطة أبوظبي بجهود الكاتب في جمع مادة الكتاب الذي يسجل محطات مهمة في مسيرة الوالد المؤسس، والذي نجح في تأسيس أعظم تجربة وحدوية في تاريخنا المعاصر، لافتاً إلى أهمية الكتاب كمرجع مهم للباحثين والدارسين والطلبة في التعرف على جهود مسيرة الراحل الكبير والتعلم من قيمه ومبادئه وسيرته العطرة ورد الجميل للوطن والقيادة الرشيدة التي عملت من أجل الحياة الكريمة لشعب الإمارات حتى أصبحت دولة الإمارات بمسيرتها المضيئة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.