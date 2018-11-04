رحيل الفنان الليبي حسن الصيد

المصدر: Ⅶ تونس - البيان

ودعت أمس الساحة الفنية والثقافية والإعلامية الليبية الفنان حسن الصيد إلى مثواه الأخير، والراحل هو مؤلف ومخرج سينما وتلفزيون وشاعر غنائي وممثل وأيضاً فنان تشكيلي له الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة في ليبيا ومصر من أفلام ومسلسلات درامية ومجموعات قصصية وأشعار وأغانٍ باللهجتين الليبية والمصرية، ومن أهم الأعمال التي قدمها: مسلسل «نجم العرب» مع المخرج جميل المغازي والفنانين أشرف عبدالباقي وسماح أنور وأحمد آدم والراحل علاء ولي الدين والسورية سلمى المصري.

وفي عام 1993، قام بكتابة مسلسل «الكنز» الذي تم تصويره مع المخرج عبدالسلام عون في 5 بلدان عربية بما فيها مصر، وشارك فيه أكثر من 20 ممثلاً عربياً، وعلى مدار 4 سنوات عُرِض له مسلسل اجتماعي كوميدي بعنوان «اللمة» بطولة الثنائي الليبي فتحي كحلول وسعد الجازوي.

جائزة

والراحل حصل على جائزة من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1997 عن فيلم «رسالة المنفى» الذي قام بتأليفه وإخراجه، وكان بطولة صلاح الأحمر وفتحي كحلول ومحمد الطاهر ومهيبة نجيب.