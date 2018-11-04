إذاعة الأولى تبث «علوم لبلاد» اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بث أولى نشراتها الإخبارية المحلية «علوم لبلاد»، اليوم الأحد في تمام الساعة 7 صباحاً، بصوت المذيعين سلطان الشامسي، وخديجة حسن.جاء إعلان تدشين مركز للأخبار في إذاعة الأولى، استكمالاً لرسالتها الإعلامية الوطنية التراثية، واستراتيجيتها الرامية إلى حصد رضا مستمعيها، ومواكبتها للحدث، وآخر أخبار الساحة المحلية.

أجندة

وتقدم إذاعة الأولى الأخبار المحلية من مركز الأخبار في شبكة الأولى الإذاعية، بأصوات مذيعين إماراتيين، ولهجة محلية، تتابع من خلالها أجندة العمل الحكومي من مختلف الوزارات والهيئات والدوائر المحلية والحكومية، وأخبار المجتمع الإماراتي، لتوثِّق خلالها سير الحياة الاجتماعية اليومية، إضافةً إلى إطلاع المستمعين على عناوين الصحف المحلية، وحالة الطقس، من خلال «جونا اليوم»، وسوف تقدم الأخبار عند رأس كل ساعة، من 07:00 صباحاً وحتى 08:00 مساءً، بمعدل 7 نشرات و7 مواجيز للأخبار.

نافذة

وأشارت نتالي أواديسيان، مدير إدارة شبكة الأولى الإذاعية، إلى ارتفاع عدد المستمعين في الشبكة عبر الراديو، والتطبيقات المتوفرة على الهواتف الذكية، والتي تتيح لهم ميزة الاستماع من أي مكان في العالم، الأمر الذي استوجب تخصيص مساحة للأخبار، ونافذة جديدة لمتابعة مستجدات الساحة المحلية.

وقالت: تسير شبكة الأولى الإذاعية، بخطى حثيثة نحو تحقيق أهدافها، وقد اتخذت من إذاعة الأولى مقراً لها، ولخطط توسعها الاستراتيجي في إطار مدروس، إذ تُعَد إذاعة الأولى نقطة البداية من حيث توجهها المحلي التراثي الإماراتي، الذي يعنى بتفاصيل تلامس وجدان المجتمع الذي تنتمي إليه.

نجاح

وواصلت أواديسيان: بعد أن أكملت الأولى عامها 4، وحققت نجاحاً تمثّل في ارتفاع عدد متابعيها ومحبيها، باشرت بتنفيذ خططها التوسعية، حتى أضحت شبكة إذاعية، ثم استكملت الإذاعة رسالتها الإعلامية بتدشين الشق الإخباري فيها.

ولفتت إلى أن شبكة الأولى الإذاعية في الآونة الأخيرة، أطلقت عدداً من الحملات التوعوية، لتعزز من مسؤوليتها المجتمعية، وبالرغم من ارتفاع ساعات الإنتاج، مع افتتاح قسم الأخبار، فإن الشبكة ستستمر في إطلاق المزيد من هذه الحملات الهادفة.