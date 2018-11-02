طحنون بن محمد يشهد افتتاح «مهرجان الحرف التقليدية»

المصدر: Ⅶ العين - وام

شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، افتتاح مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الخامس، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي هذا العام في سوق القطارة، إضافة إلى معرض الألعاب الشعبية الإماراتية وبرنامج السويعية ومعرض القبو الأثري. وتجول سموه، يرافقه الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وسيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بين أجنحة المهرجان، واطلع سموه على بعض الأعمال الحرفية والتراثية المشاركة.

استراتيجية

وقال محمد خليفة المبارك: «إن حماية التراث الإماراتي تمثل جزءاً متأصلاً من استراتيجيتنا الرامية لتعزيز مكانة الإمارة وجهة ثقافية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما يرمز مهرجان الحرف والصناعات التقليدية إلى الاحترام الذي نكنّه للممارسات التقليدية والمنتجات المعروضة، التي تعكس المواهب الفنية لشعبنا وجهوده الدؤوبة، بينما يؤكد المهرجان عاماً تلو الآخر على الشعبية الكبيرة التي يحظى بها لدى الزائرين كفعالية تحتفي بالتقاليد العريقة لأجدادنا».

ورش

ويعد مهرجان الحرف والصناعات التقليدية فعالية سنوية تفتح للزوار نافذة يطلعون من خلالها على الحرف اليدوية الإماراتية المتوارثة، وذلك من خلال الرسومات التوضيحية والمسابقات وورش العمل التطبيقية. ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على مهارات الحرفيين ودعم تعلم الأساليب التقليدية وتوارثها، ويتيح للزوار الفرصة لممارسة بعض تلك الحرف. ويستمتع الزوار بتجربة صناعة الحبال التقليدية، وغيرها من الأنشطة الأخرى، إضافة إلى مشاهدة العروض التقديمية الخاصة بالحرف الأخرى، بما في ذلك صناعة الفخار التقليدية وصناعة النسيج.