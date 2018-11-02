«مهرجان كوريا للسعادة».. تواصل ثقافي وفعاليات متنوعة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

شهد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان بفندق الشاطئ روتانا بأبوظبي، أمس، حفل افتتاح «مهرجان كوريا للسعادة»، الذي ينظمه مكتب هيئة السياحة الوطنية الكورية بدبي، وتستضيفه وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، ويستمر حتى الثالث من نوفمبر الجاري. حضر الافتتاح يوونجين يون نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين وأبناء الجالية الكورية بالدولة. ويعد المهرجان من أبرز الأنشطة والفعاليات الكورية في الإمارات، ومنصة شاملة لعرض كل ما تضمه كوريا الجنوبية من إرث ثقافي غني ومعالم سياحية وخدمات طبية متنوعة.

فنون

وعقب قص الشريط التقليدي للمهرجان تفقد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أجنحة وأقسام المعرض المصاحب، الذي ضم عدداً من المعروضات والفنون، من ضمنها فنّ رسم الوجوه على الزجاج من قبل مجموعة من أشهر الفنانين الكوريين بمصاحبة معزوفات من الموسيقى الكورية، قدمت باستخدام آلات تقليدية امتزجت بشكل ساحر مع الآلات الحديثة.

والتقى الشيخ محمد بن حمدان بن زايد خلال الجولة المشاركين في المهرجان واستمع إلى شرح حول عروضهم ومنتجاتهم التي تشمل الصحة العلاجية والسياحة، وكل ما يختص بالمرأة والطفل. وقال كانغ كيوو سانغ المدير الإقليمي لهيئة السياحة الوطنية الكورية: إن مهرجان كوريا للسعادة في أبوظبي يشكل انطلاقة رائعة عكست الترحيب الحار من زواره ولا سيما أبناء دولة الإمارات ومن يقيم على أرضها الطيبة، الذين رأوا أن المهرجان يلبّي تطلعاتهم المختلفة، مضيفاً: إن المهرجان يجسد متانة العلاقات التي تربط بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات وفي المجالات كافة.

أنشطة

وشهد اليوم الأول من المهرجان سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي أضفت الحماسة والمرح في نفوس الزوار، الذين أتوا مهتمين باكتشاف المزيد عن العلاجات الطبّية التي توفرها كوريا الجنوبية واكتساب معلومات إضافية عن مختلف أنواع الخدمات الطبية المتوفرة فيها، كما استكشفوا غنى الثقافة الكورية من خلال المشاركة في حضور حصص الطهي، إضافة إلى الاستمتاع بالموسيقى والعروض الفنية الكورية. وعلى هامش الافتتاح تم تنظيم حلقة نقاش طبّية شارك فيها أطباء كوريون ومرضى إماراتيون خضعوا للعلاج في كوريا الجنوبية استعرضوا خلالها تجربتهم العلاجية والتجهيزات والتسهيلات التي قدمت لهم في المستشفيات الكورية.