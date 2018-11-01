الموت يغيب الفنان ماجد الزواهرة

المصدر: البيان الالكتروني

توفي الفنان الأردني ماجد الزواهرة، اليوم الخميس، إثر نوبة قلبية.

وقال نقيب الفنانين حسين الخطيب عبر حسابه الخاص في الفيسبوك: "أنعي إليكم الزميل والصديق ماجد الزواهرة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم، وخالص العزاء لعائلته وعشيرة الزواهرة والزملاء سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

ونعت وزارة الثقافة الاردنية الفنان الأردني، وعضو نقابة الفنانين، الأردنيين الزواهرة أيضا.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي أن فقدان الزواهرة وهو في ريعان الشباب، وفي بدايات عطائه الفني خسارة للدراما الأردنية التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية إلى النهوض من جديد في انطلاقة تقدم الحكاية الأردنية التي اجتذبت الجمهور العربي في وقت مضى.

وتميز الفنان الراحل بأدواره في المسلسلات البدوية، شأنه شأن والده الفنان الراحل محمد الزواهرة الذي قدمه للوسط الفني من خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية المشتركة.

وعرف الفنان الراحل من خلال عدد من الأعمال الفنية المحلية التي شارك بها ومنها: صقور لا تلهث، وكن صديقي، ونهيل، إضافة الى مسلسل الطوفان الذي عرض على عدد من المحطات الفضائية العربية.