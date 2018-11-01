«وام» تتفاهم مع صحيفة «بيبولز ديلي» الصينية

المصدر: Ⅶ بوآو (الصين) - وام

وقّعت وكالة أنباء الإمارات «وام» مذكرة تفاهم مع دار صحيفة الشعب الصينية اليومية «بيبولز ديلي»، بهدف تعزيز التعاون الإعلامي، وتبادل الأخبار والتقارير وغيرها من المواد الإعلامية، بما يواكب العلاقات المتنامية على الصعد كافة بين الإمارات والصين. وقّع المذكرة، على هامش منتدى التعاون الإعلامي لمبادرة الحزام والطريق الصينية، الذي تستضيفه مدينة بوآو في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لـ«وام»، ولي باو شان، رئيس تحرير صحيفة الشعب الصينية.

تعاون

وقال الريسي إن المذكرة تهدف إلى تبادل الأخبار والتقارير ومقالات الرأي بشكل موضوعي دقيق وشامل، إضافة إلى التعاون في تنظيم اللقاءات الصحفية والتقارير الخاصة بمبادرة الحزام والطريق في كلا البلدين. وأضاف أن الطرفين سيعملان بموجب مذكرة التفاهم على دعم عملية تبادل زيارات الإعلاميين التابعين لهما وإعداد تقارير مشتركة وتسهيل عمل المراسلين لديهما، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد فرصة للتعريف بالإمارات وبدورها في دعم مبادرة الحزام والطريق على المستوى الثقافي والإعلامي ونشر الأخبار المتعلقة بذلك، خاصة أن «وام» أطلقت منذ فترة نشرتها باللغة الصينية.