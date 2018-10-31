يبيع ابنته مقابل 650 دولاراً وأمه تفضح أمره

المصدر: البيان الالكتروني

ألقت الشرطة المحلية فى مدينة ييوو بمقاطعة تشيجيانج الصينية، القبض على رجل باع ابنته الرضيعة والمولودة حديثا، مقابل 4 آلاف و500 يوان صينى وبما يعادل 650 دولارا.

ووفقا لوسائل إعلامية، فإن الرجل الصينى يدعى "شياوهوى لي" 42 عاماً، يئس من حياته وانتابه الغضب جداً لدى ولادة ابنته الثانية، الذى باعها بالفعل فى نهاية شهر سبتمبر الماضى، لزوجين عجزا عن الإنجاب.

وبدأت القصة عندما قررت والدة الأب الذهاب لبيت ابنها لرعاية حفيدتها حديثة الولادة، لكنها فوجئت برفض ابنها رفضاً شديداً للذهاب إلى منزله، لتشعر بالقلق عليها، قائلة: "رأيت حفيدتي الثانية بضع مرات فقط بعد الولادة بوقت قصير، من بعدها لم أرها مطلقاً، فابني لم يسمح لي بدخول منزله".

وأضافت: "تمكنت من زيارة منزله فى بداية أكتوبر الماضى، حين كان غائباً عن المنزل، لكن لم أجد الطفلة، فاتصلت بابني لكنه رفض التحدث معي فلجأت إلى الشرطة" التى قبضت عليه" وفقا لصحيفة اليوم السابع.



وعلى الفور قبضت الشرطة على الأب، الذى اعترف بجريمته، وأشار أنه مستعد فقط لولادة ذكر فى عائلته، فهو عاطل عن العمل ولا يستطيع تحمل نفقات تربية ابنتين.

كما نجحت الشرطة في العثور على الرضيعة التى اشتراها زوجان لا ينجبان الأطفال فعلاً، عن طريق إعلان عثروا عليه على مواقع الإنترنت، وألقي القبض على البائع والمشترين وتم تسليم الطفلة الرضيعة لأمها وجدتها للاعتناء بها ورعايتها.