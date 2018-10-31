إعلان طريف على فيسبوك

المصدر: إعداد- سيد صالح

عرض أحد التجار في مدينة «إيستبورن» بإنجلترا إعلانا طريفاً عبر صفحته على «فيسبوك»، لبيع دمى على شكل الدببة «Teddy bears» مصنوعة من لحم الحبش، وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بأعياد الميلاد التي باتت على الأبواب.

وبحسب صحيفة «ذي صن» البريطانية التي نشرت الخبر أمس، أبدى التاجر استعداده لصنع دميتين على شكل دب من لحم حبش واحد.

وقال التاجر في إعلانه: «سيحب أطفالكم هذه الدمى على شكل دببة كجزء من وجبة عشائهم ليلة الكريسماس»

ومن المعروف أن لحم الحبش هو أكثر الأطباق شعبية وانتشاراً في عشاء ليلة الكريسماس، كأحد أبرز الطقوس للاحتفال بهذه المناسبة.