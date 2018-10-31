«خليفة سات».. قرائح الشعراء تُحلّق في فضاء الإبداع

المصدر: دبي - خلود حوكل

مع انطلاق المشروع الإماراتي الضخم القمر الصناعي «خليفة سات»، وإعطاء شارة إطلاقه، انطلقت قرائح الشعراء وحلّقت في فضاء الإبداع والفخر لهذا الإنجاز الذي صُنع بأيدٍ إماراتية، حاملاً اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليضاف إلى قائمة الإنجازات غير المسبوقة لدولتنا الفتية الشابة والطموحة..

الارض ما تكفي طموح الامارات

‏طموحنا واصل لحد الثريّا

نطلق «خليفه سات» عند العرب سات

‏ونهيئ اللي لـ غيرنا ما تهيّا

هادي المنصوري

ننطلق بأحلامنا نحوْ الفضاء

ما يردْنا شيْ واحنا قدّها

من خليفه سات للدار انتماء

ودارنا للعز مدّت يدّها

مريم النقبي

يرتفع بك.. مجد... وديار.. وبيارق

‏يا طموحٍ... سطروه.. عيال زايد

‏كل يوم.. ودارنا.. تصنع فوارق

‏حلم شعب.. وعزم جيل.. وفكر قايد

عارف عمر

انجاز يحسب للعرب و«الامارات»

سلّم على كوكب زحل يا‫ «خليفه»‬

‏هنا وطن يبهر جميع الحضارات

‏حتى المجّره بالفخر تستضيفه

سيف كميدش

لنّه مسمىّ على اسم القايد اتعلىّ

‏يشق كبد المجرة والسماواتي

‏قمر.. يعز العرب.. للعالم اتجلى..

‏للفخر مرصود عزّه حاضر وآتي

عبدالله العكبري

إيــــه حــنـا لا بــرزنـا مــا حـدٍ يـثـنـينا

‏عن عزوم الصامل اللي ما تهيد اخيوله

‏يا عيال الشايب الـلـي حاضره ماضينا

‏راسم الـمنهج على وضح النقا بفعولـه

فتاة تهامة

للفضا يا عيال زايد للفضا

عانقوا الامجاد والعز العظيم

في عيون الشعب والقاده رضا

وفرحةٍ بالقلب تسكن فالصميم

علي بن شميل الكعبي

هذا مقرّك.. يا سميّ القايد

‏في عاليٍ.. عندك فضا ونجوم

‏شروا مقرّه.. عند (ابونا زايد)

‏وتبرا لكتفه لي بديت تحوم..

سيف المنصوري

لو خليفة سات يَعبِر للفضا

‏اسم قايدنا الشهم نسل الكرام

‏اجمل احساسٍ بتقدير ورضا

‏ان دولتنا العظيمة للأمام

زهرة المازمي

بالعلم نبني مجدنا والحضاره

‏والشعب واعي والقياده رشيده

‏أقمارنا وسط الفضاء بالصداره

‏إنجاز من فكر المواطن وإيده

سعيد بن سبيل الظنحاني

نستثمر المريخ.. عقب الاراضي

‏عادي نشيّد فوق سطحه عمارات

‏هذي بلاد (لكل مقبل وماضي)

‏أرض العجايب والفخر والحضارات

أحمد الزرعوني

انطلق نحو الفضاء واعبر حدودك

واحمل اسم الفذ قايدنا خليفه

خل هالعالم تميزنا بوجودك

فالفضاء بين المجرات المنيفه

حمدة العوضي

نحو الفضا يا وطن الامجاد وجهاتك

‏سير.. ومشرع لك التاريخ بيبانه

‏واصل وكلك ثقة في نهج قاداتك

‏والفضل لله.. رب الكون سبحانه

‏حسين بن سودة