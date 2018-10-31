«421» يثري المشهد الفني ببرنامج غني

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن معرض421، المركز الفني والإبداعي الحيوي في دولة الإمارات إطلاق برنامج شهر نوفمبر، والذي يهدف من خلاله إلى إثراء المشهد الفني وتعزيز تجربة أفراد المجتمع المعنيين بهذا المجال الإبداعي بدولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز مكانة المعرض في الساحة الفنية في المنطقة ليصبح الوجهة الإبداعية الأمثل لمحبي الفنون والمبدعين.

ويقدم معرض 421 لزواره في شهر نوفمبر تشكيلة من المعارض والفعاليات تضم مجموعةً من ورش العمل التفاعلية وعروض الأفلام التي تلقي الضوء على عددٍ من الفنون مثل فن التطريز الفلسطيني، وتصميم الملصقات والبطاقات البريدية، والتصوير الفوتوغرافي وغيرها.

ويتعاون معرض 421 كعادته مع مجموعةٍ من الفنانين الموهوبين والمؤسسات الإبداعية المميزة، على غرار سينما عقيل، وجلف فوتو بلس، وأفضل مئة ملصق عربي، وغيرهم الكثير.

وخلال ورشة العمل التي تُقام يومي 2 و3 نوفمبر، سيتحرر المشاركون من وضع التصوير التلقائي، ويكتسبون فهماً عميقاً للعناصر الأساسية التي تساعدهم في الوصول إلى الوضعية الأفضل للتصوير، وسيستكشفون الجانب الإبداعي للتصوير الفوتوغرافي بالتركيز على القواعد التقليدية لتشكيل الصور، وكذلك طريقة كسر تلك القواعد. ومع ختام ورشة العمل، سيصبح بإمكان كل مشارك الإبداع بكل ثقة والتقاط الصور في الوضع الشبه اليدوي. وغير ذلك يشهد المعرض العديد من الفعاليات.