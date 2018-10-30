زين عوض تعيد أغاني سميرة توفيق بالتعاون مع فايز السعيد

المصدر: دبي- البيان

أطلقت الفنانة الأردنية زين عوض، مشروعها الجديد القائم على إعادة وتحديث أغنيات الفنانة سميرة توفيق، بتعاون وإشراف من الفنان فايز السعيد، وأبدت الفنانة سميرة توفيق، ارتياحها بتحديث زين لأغنية «شبابنا شو باشو»، وإعجابها ببصمتها حول الطريقة والأسلوب المعاصر الذي تم تقديم الأغنية به، نظراً إلى صعوبة أسلوب سميرة توفيق في الغناء.

وأكدت زين عوض سعادتها وسرورها بالتجربة المثمرة، لكونها فريدة وغير مسبوقة، مشيرة إلى أن مشروعا كهذا يضيف إلى مسيرتها الفنية، لكون الصوت الذي تعيد تحديث أغنياته، هو صوت استثنائي، وأكدت حماستها واستمرارها، معتبرة ذلك من دواعي الشرف المهني لها.

وعن تعاونها مع فايز السعيد، قالت زين إن سعادتها تأتي لكونه فناناً متكاملاً، له من الخبرة ما يكفي لضمان نجاح أي تعاون معه، وتحدثت عن الموزع حسام كامل، فأكدت أن العمل معه يسرّع النجاح، بالنظر إلى خبرته الطويلة، وتستعد زين لتسجيل الأغنية الثالثة من مجموعة سميرة توفيق، لن تكشف عن العنوان حالياً، فيما كانت زين قد أطلقت أغنية «الله يا هالوطن» قبل أسبوعين في اليوم العالمي للسياحة، وقام بتوزيعها وائل الشرقاوي.