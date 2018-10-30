أعمال تشكيلية عن زايد في «فن أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- البيان

تعرض مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أعمالاً فنية مختارة في جناحها المشارك في «فن أبوظبي» لهذا العام، والذي تقيمه تحت شعار «زايد.. القوة الناعمة»، وتعكس الأعمال التي أبدعها فنانون من الإمارات، وآخرون مقيمون في الدولة، القيم التي عاش من أجلها ودافع عنها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتبرز هذه الأعمال الفنية قيماً أساسية من إرث الراحل الكبير وهي الحكمة والسلام، والتسامح والاحترام، والاستدامة والبيئة، والتنمية البشرية، والوحدة.

ويعرض جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أعمالاً لكل من الفنانين، عبدالغني النحاوي، وابتسام عبدالعزيز، ود. أحمد الفارسي، ونايف البلوشي، ومها علي عبدالله، وحسين الموسوي، وباتريشيا ميلانس، ورنيم أوروك. وجاء تأسيس وتنسيق هذا المعرض بناء على دعوة مفتوحة وجهتها المجموعة لمجتمع الفنانين التشكيليين في دولة الإمارات.

ويرحب الجناح على منصته بكل عشّاق الفنون والفنانين وجامعي المقتنيات، ليقدم لهم فرص التعارف من خلال التفاعل مع مختلف فقرات برنامجه الجماهيري، الذي سينظم فعاليات تم تصميمها بعناية لتناسب جميع الأعمار.