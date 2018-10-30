ورش عمل جماعية ضمن مشروع «معاً للفن» في «اللوفر أبوظبي»

كشف 24 طالباً وطالبة من أكاديمية الفن بمدرسة عائشة بنت أبي بكر ومدرسة الجالية الأميركية بأبوظبي، النقاب عن لوحاتهم المبتكَرة والمستوحاة من المعرض العالمي «من وحي اليابان: رواد الفن الحديث»، الذي يقدمه متحف اللوفر أبوظبي ، خلال ورش عمل أُقيمت ضمن فعاليات «عطلة نهاية الأسبوع في اليابان» بتاريخ 26 و27 أكتوبر، حيث عمل طلاب كل مدرسة على رسم وتلوين 3 لوحات لتشكيل جداريتين سيتمّ عرضهما في المتحف.

تعدّ ورشة العمل هذه جزءاً من مشروعٍ سنوي يحمل عنوان «معاً للفن»، أطلقه قسم التعليم بمتحف اللوفر أبوظبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وحضر ورشة العمل في اليوم الثاني المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ولبنى الشامسي، المدير التنفيذي للعمليات المدرسية - أبوظبي، اللذان شاركا طالبات أكاديمية الفن بمدرسة عائشة بنت أبي بكر في وضع اللمسات الأخيرة على لوحاتهن الجدارية.

وأكد الحمادي أهمية التعاون بين الوزارة ومتحف اللوفر أبوظبي بصفته أحد أهم الصروح الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتُعد الجدارية أول نتاج لأكاديمية الفن بأبوظبي، وتمّ ابتكارها بإشراف قسم التعليم، وستُعرض في الممر المؤدي إلى متحف الأطفال.