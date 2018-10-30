مطعم وجبات ما قبل الإعدام لمشاهير المجرمين!

المصدر: إعداد- سيد صالح

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو خلال أكتوبر الجاري افتتاح مطعم فريد من نوعه، حيث لا يقدم إلا الوجبات الأخيرة التي طلب مشاهير المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام تناولها قبل تنفيذ الحكم بحقهم مباشرةً.

وبحسب ما نشر موقع «انسايدر» الشبكي الأميركي أمس، فإن هذا المطعم مؤقت، بمعنى أنه لم يفتتح أبوابه للجمهور إلا لمدة أسبوعين فقط انتهيا يوم 28 أكتوبر الجاري. وجرى افتتاح المطعم ضمن معرض فني أقيم في طوكيو بهدف تسليط الضوء على مواقف ولحظات إنسانية فريدة، كلحظات ما قبل الموت. لذا، حمل المطعم اسم «نيندجين»، وتعني باليابانية «انساني». وأشار «انسايدر» إلى أن فكرة مطعم «نيندجين» نالت استحسان رواده

ومن أبرز الوجبات التي قدمها مطعم «نيندجين» قبل إغلاقه وجبة مكونة من شطيرتي برجر مع الجبن، سلاطة إلى جانب مشروب الشاي المثلج. وقد طلبها الأميركي، جوزيف بول جرنيغان، ليتناولها قبل تنفيذ حكم الإعدام ضده بحقنة مميتة عام 1993، لقتله مسن أميركي في بيته بغرض السرقة. ويقال إن جرنيغان لم يتناول هذه الوجبة عندما حل موعد إعدامه.