«احتفالات ديوالي» تستقطب نجوم الهند

المصدر: دبي - البيان

تحتضن دبي، العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة خلال مهرجان الأضواء الهندي «ديوالي» هذا العام، ومن بينها حفلات موسيقية وغنائية لأبرز الفنانين من الهند، وكذلك أجمل عروض الألعاب النارية، بالإضافة إلى فرص ربح جوائز رائعة، والاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق والمحال التجارية، وذلك لرسم البسمة على وجوه المقيمين والزوار من مختلف الجنسيات والأعمار.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة (دبي للسياحة): نحرص في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، على الاستفادة من المناسبات المختلفة، التي من شأنها استقطاب المزيد من الزوّار، وكذلك تنشيط قطاع التجزئة، لا سيما تلك التي تندرج ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، الذي يشتمل على مجموعة من المهرجانات والأحداث التي تسهم في إنعاش الأسواق. وتعتبر احتفالات ديوالي من الأحداث الرئيسة في التقويم الهندي، وتهم شريحة واسعة من المقيمين في الإمارات.