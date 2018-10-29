مركز جمعة الماجد يحتفي بـ«اليوم العالمي للتراث»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في الاحتفاء باليوم العالمي للتراث السمعي البصري، وذلك من خلال الندوة التدريبية التي نظمها مركز التراث العربي بعنوان «قصتك تتحرك»، على مدار يومي 24 و25 أكتوبر، تزامناً مع اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، الذي يصادف 27 أكتوبر من كل عام، ويهدف المركز من خلال المشاركة إلى إبراز دوره في المحافظة على التراث الثقافي الإماراتي من خلال المواد التي يقتنيها، والتي يعود بعضها إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

مقتنيات

مثلت المركز في الفعالية شيخة المطيري، رئيس قسم الثقافة الوطنية، والتي تحدثت عن مقتنيات المركز من الأرشيف السمعي البصري، الذي يضم أكثر من 8 آلاف مادة من الوسائط محفوظة على شكل قرص مكتنز (CD - DVD)، وفيديو كاسيت، وكاسيت صوتي، وأشرطة بيتا كام، والأسطوانات القديمة.

كما تضم المواد عدداً من الأفلام الوثائقية، والكتب، والأغاني، والمحاضرات والندوات، وخصوصاً تلك المحاضرات التي كان ينظمها المركز في المواسم الثقافية ويستضيف فيها عدداً من الشخصيات الثقافية البارزة.