أحمد فهمي وأميرة فراج ضيفا «حكايتي مع الزمان»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنطلق مساء اليوم خامس حلقات الموسم الجديد من برنامج «حكايتي مع الزمان» على شاشة تلفزيون دبي، حيث تستضيف مقدمة الموسم الجديد ريما كركي، الفنان المصري أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج في لقاء مختلف بعض الشيء إلى اعتبار أن ضيفي هذه الحلقة يافعان في السن تقريباً، إلا أنهما يتمتعان بتاريخ طويل معاً وقد التقيا في سن مبكرة، وهذا ما يجعل هذه الحلقة مفعمة ومملوءة بالعديد من العواطف وردود الفعل تجاه هذه الرحلة الفريدة، بعد أن أضاف خبراء الماكياج والمظهر عقوداً وعقوداً إلى حياتهما معاً، في الوقت الذي يبدو أحمد وأميرة على درجة كبيرة من التناغم والانسجام من دون أن يتغيرا بعد كل السنوات التي عاشاها على امتداد الحلقة الجديدة، في الوقت الذي يجعل هذه الحلقة أكثر عاطفية، مكالمة الفيديو من ابنهما «عمر»، الذي لا يعرف كيف يخفي عواطفه.

مراحل

وسيتابع الجمهور في حلقات الموسم الجديد على شاشة تلفزيون دبي، مراحل تقدم الضيوف بداية من لحظة اشتراكهم في البرنامج وبعد 20 عاماً وصولاً إلى 40 عاماً، لمعرفة ردود أفعالهم وبماذا سيشعرون عند التعرف إلى نسختهم الأكبر سناً، في الوقت الذي يجيب الضيفان في كل حلقة عن مجموع الأسئلة التي تتسم بالعفوية وتدفعهما للحوار العفوي بطريقة تحرك مشاعر الجميع، على اعتبار أن هذا التحوّل الخارجي والتقدم في العمر يمس قلوب النجوم والضيوف والمعجبين على حد سواء، وذلك في إطار حرص تلفزيون دبي على تقديم برامج فنية منوعة ترتقي بذائقة المشاهد العربي.