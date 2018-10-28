«شارقة الكتاب» يُحلّق في فضاءات الأدب والثقافة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تأخذ شاشة قناة الشارقة جمهورها ومتابعيها في جولة ثقافية متميزة، عبر برنامج «شارقة الكتاب» الذي تستعرض من خلاله أحدث الإصدارات الفكرية والإبداعية الثقافية التي تصدر في الشارقة، في مختلف فروع الثقافة والآداب والفنون والعلوم والمعارف.

وتجوب القناة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، عبر البرنامج، أرجاء الدولة، انطلاقاً من إمارة الشارقة، عبر صحاري المنطقة وبحارها، مروراً بدول الجوار، ومواصلاً جولته عالمياً، ليطلع مشاهديه عبر جولة ثقافية على تاريخ المناطق والدول، وثقافاتها وتطورها.

ترسيخ

وعبر صفحات الكتب التي يستعرضها معد البرنامج، رعد أمان، يقدم «شارقة الكتاب» صوراً ترسخ ذاكرة الأماكن وتاريخها، ومراحل التطور التي مرت بها على مر السنين.

ولا يكتفي البرنامج بالتركيز على استعراض تاريخ الإمارة أو جغرافيتها، أو تاريخ الدول وثقافاتها، ولا يركز على نوع أدبي بعينه، بل ينتقل من الأدب إلى الفكر، ومن الطب والعلوم إلى الشعر، ومن الفنون إلى النثر.