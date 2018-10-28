«سوق هيلي» معلم تراثي يحتفي بالمشغولات التقليدية

المصدر: Ⅶ العين - البيان

تحت رعاية وحضور الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، تم افتتاح معرض هيلي التسوقي بسوق هيلي الشعبي. حضر الحفل خلفان عبدالله بن نعمان الكعبي، مدير عام سوق هيلي الشعبي، وعدد من مديري هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وجمع كبير من أهالي مدينة العين.

وأشاد بن حم باهتمام القيادة الرشيدة للدولة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بالأنشطة والفعاليات التراثية التي تحافظ على الموروث الشعبي بهدف تواصله بين أجيال الحاضر والمستقبل.

ارتباط

وأشار عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي إلى أن دولة الإمارات تحافظ على إحياء التراث وعلى الموروث الثقافي من عادات وتقاليد، وتهتم بتواصل أبناء الإمارات بالآخرين، تماشياً مع السياسة الحكيمة للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وما زلنا نتذكر مقولته الشهيرة: «من لا ماضي له لا حاضر له»، مؤكداً أهمية تلك الفعاليات على ثقافتنا، كما أنها تعزز ارتباط الإنسان بتراثه وترابه، علاوة على تعريف المقيمين والسائحين بعاداتنا وتقاليدنا السمحة.

معالم

ومن جانبه، قال خلفان الكعبي، مدير عام سوق هيلي الشعبي: إن السوق يضم نحو 70 محلاً، خصصت لعرض منتجات يدوية وتقليدية تراثية للمهتمين بتجارة المشغولات اليدوية والأدوات التراثية، ليصبح أحد المعالم السياحية الجاذبة للزوار. ويقع السوق بالقرب من البوابة الرئيسة لمدينة ألعاب الهيلي، وهو مفتوح لجميع فئات المجتمع بدون رسوم.