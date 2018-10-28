تكريم الوفد التونسي في ختام أسبوع التراث بالشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

اختتمت مساء أول من أمس، فعاليات أسبوع التراث التونسي، حيث تم تكريم الوفد التونسي المشارك في الأنشطة، الذي لاقى تفاعلاً حيوياً لافتاً، وإقبالاً كبيراً من الزوار وعشاق التراث، حيث توافدوا بشغف ومحبة على البرامج والأنشطة، التي عكست الكثير من تفاصيل وعناصر التراث التونسي، وذلك ضمن برنامج «أسابيع التراث العالمي» الذي ينظمه المعهد، تحت شعار «تراث العالم في الشارقة».

واستمرت الأنشطة، على مدار 6 أيام، في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، بالإضافة إلى تنظيمها يوم الخميس الماضي، لأول مرة بالمنطقة الشرقية، في مركز إكسبو خورفكان، حيث تعرف الزوار والجمهور وعشاق التراث إلى مختلف مكونات التراث التونسي من فنون شعبية، وموسيقى، وطرب أصيل، وحضارة عريقة تمتد جذورها إلى آلاف السنوات.

عروض

وتضمنت فعاليات المعرض التقليدي التونسي، عروضاً للصناعات التقليدية التونسية، و للموسيقى الشعبية التونسية، بالإضافة إلى العروض الحية للأزياء التراثية التونسية، وتذوق الأكلات الشعبية.