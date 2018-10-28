دورة برامجية غنية في تلفزيون الفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان

أعلن تلفزيون الفجيرة إطلاق دورته البرامجية الجديدة، حيث تتضمن العديد من البرامج المتميزة من الناحية الفنية والمضمون وتعكس الاهتمام الواسع الذي يوليه التلفزيون لقضايا المجتمع الإماراتي والعربي.

باقة

وقالت ناهد نصر مدير البرامج لدى تلفزيون الفجيرة: منذ الانطلاقة الجديدة لقناة الفجيرة بتوجيهات ودعم من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وتماشياً مع رؤيته، نسعى من خلال هذه الدورة لتقديم باقة برامجية متميزة غنية، ترتقي لذوق واهتمامات المشاهدين. ومن أبرز البرامج التي تشملها الخريطة البرامجية برنامج «أبشر بالخير» وهو برنامج يختص بتفسير الأحلام استناداً إلى علم النفس وعلم الاجتماع وارتكازاً على القرآن الكريم، وبرنامج «وذكرهم» الذي يسلط الضوء على جميع القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمع الإماراتي، وبرنامج «رنيبو» وهو برنامج مسابقات للأطفال.

وأوضحت ناهد أنه تم اعتماد اللغة العربية منهج عمل في القناة انطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة في الإمارات للاهتمام بالقراءة واللغة العربية.