في تحد فاشل..يبتلع ملعقة ويخرجها بعملية استغرقت ساعتين

المصدر: البيان الالكتروني

في تحد جاءت نتيجته عكسية قام شاب صيني بتحدي أصدقائه بأن يبتلع ملعقة ثم يخرجها ثانية عن طريق ربطها بفتلة لكن لسوء حظه باءت المحاولة بالفشل.

فبعد عام من تحدٍ غريب، قرر رجل صيني التوجه إلى المستشفى، لإخراج ملعقة معدنية ابتلعها أمام أصدقائه، ولم يفلح في إخراجها وفق سكاي نيوز.

وكان الشاب البالغ من العمر 26 عاما، قد تحدى أصدقاءه قبل نحو عام، قائلا إن بإمكانه ابتلاع ملعقة، وإعادة إخراجها من بطنه، بعد ربطها بخيط رفيع.

وقام بابتلاع ملعقة معدنية يبلغ طولها 20 سنتيمترا، ولم يفلح في إخراجها، وبقيت عالقة داخل المريء عاماً كاملاً دون أن تعيقه عن الأكل والشرب بشكل طبيعي، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ومنذ أيام، تعرض الشاب لضربة في صدره، شعر بعدها بآلام وصعوبة في التنفس دفعته للذهاب إلى مستشفى في مقاطعة شينجيانغ الصينية، حيث اكتشف الأطباء وجود الملعقة، التي تسببت بالتهاب في المريء.

وقام الأطباء بإخراج الملعقة عبر تقنية المنظار، مستخدمين أداة تم إدخالها عن طريق الفم، لتلتقط الملعقة وتخرجها، في عملية استغرقت ساعتين.