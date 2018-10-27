عبود بشير يُطرب جمهور «العويس الثقافية»

المصدر: دبي - البيان

كان جمهور مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، على موعد مع ليلة طرب استثنائية أحياها المغني السوري المخضرم عبود بشير، الذي أطلق لحنجرته الذهبية العنان لأكثر من ساعتين، جائلاً في حدائق التراث الأصيل والقدود الحلبية العريقة والأدوار والموشحات، وغيرها مما تحبه الذائقة الغنائية الأصيلة، وببراعة فائقة عمل على الانتقال بين أغنية وأخرى بخبرة وحنكة.

وحمل الحفل الفني الساهر للفنان عبود بشير وفرقته عنوان «يا مال الشام ـ ألحان من عبق سوريا». وحضره عبدالحميد أحمد أمين عام المؤسسة، والدكتور محمد عبدالله المطوع عضو مجلس الأمناء، وجمهور كبير من الجاليات العربية غصت بهم صالة مسرح مؤسسة العويس.

موشحات وأدوار

اشتمل برنامج الحفل على وصلة أغنيات وموشحات وأدواراً من الروائع الحاضرة في الذاكرة. وكان لافتاً في الحفل مشاركة الجمهور بترديد معظم الأغنيات التي أداها المطرب الذي ولد في مدينة حلب وعمل أستاذاً للموسيقى الشرقية بين سوريا والإمارات والولايات المتحدة، وأسس مطلع ثمانينات القرن الماضي فرقة «نادي شباب العروبة» في حلب. وفي ختام الحفل كرم عبدالحميد أحمد أمين عام المؤسسة، عبود بشير، وقدم له درع المؤسسة التذكارية، وشكره على جهده في الحفاظ على هذا الفن العريق ونقله للأجيال الجديدة، ثم التقطت الصور التذكارية للفرقة مع الجمهور الذي أبى أن يغادر الصالة قبل تحية المطرب بشكل خاص والتقاط الصور معه.

ويأتي حفل بشير تتويجاً لمسيرة حافلة بالأنشطة الفنية والثقافية حققت فيها مؤسسة سلطان بن علي العويس قفزات نوعية عبر مجموعة من الفعاليات المتميزة، فقد استضافت المؤسسة مجموعة كبيرة من المغنين المرموقين أمثال: ريهام عبد الحكيم وغادة شبير ونجاة رجوي، وغيرهم من الفرق التابعة لمعاهد ومؤسسات عربية وعالمية مثل دار الأوبرا المصرية والأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، والعديد من الفرق العالمية الأخرى.