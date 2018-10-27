الشارقة ترعى مهرجانين للشعر في مصر والسودان

المصدر: دبي - البيان

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم مهرجان الأقصر للشعر العربي (مصر) من 15 حتى 17 نوفمبر 2018 فعاليات دورته الثالثة، كما ينظم من 22 حتى 24 نوفمبر 2018 مهرجان الخرطوم للشعر العربي (السودان) الدورة الثانية.

وتشارك في المهرجانين كوكبة من الشعراء العرب، إضافة إلى فنانين وفرق فنون شعبية، وتتخللهما أمسيات شعرية وجلسات نقدية ومعارض فنية وعروض تراثية، صرح بذلك عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وأضاف: «تأتي انطلاقة الدورة الثالثة لمهرجان الأقصر للشعر العربي، والدورة الثانية لمهرجان الخرطوم للشعر العربي، تتويجاً للنجاحات التي حققها بيتا الشعر في الأقصر والخرطوم، في تفعيل الحراك الثقافي عامة والشعري خاصة، وشكل هذا النجاح رافداً مهماً للنشاط الثقافي في كل من مصر والسودان، واستطاع كل بيت استقطاب قامات شعرية عربية وشعراء واعدين وفنانين في حقلي الفن التشكيلي والتراث الشعبي.

وقال العويس إن برامج بيوت الشعر التي وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإقامتها في العواصم والمدن العربية، وفرت مناخات ثقافية مكنت المبدعين في مجال الشعر من استمرار عطائهم، إضافة إلى تشجيع المبدعين من الأجيال الصاعدة، ما شكل رافداً إضافياً لديوان العرب، كما أن الرعاية والدعم المادي والمعنوي لسموه لبيوت الشعر أثرى المكتبة الشعرية بالإصدارات، إضافة لاستقطاب شرائح مجتمعية كبيرة للشعر، وعزز العلاقات الإنسانية بين الشعراء ومتذوقي الشعر.

وفي ما يتعلق ببرنامج مهرجان الأقصر للشعر العربي، فيشارك العديد من الشعراء والأدباء والنقاد على مدى 3 أيام، من مختلف المحافظات المصرية، في أمسيات شعرية وفقرات فنية موسيقية، وجلسات نقدية وعروض تراثية شعبية.

وينطلق مهرجان الخرطوم للشعر العربي بمعرض تشكيلي، وأمسيات شعرية سيحييها عديد الشعراء، إضافة إلى فقرات فنية وتراثية وندوات متخصصة بالشعر والأدب.